Anadolunun en etkileyici şelalelerinden Tomara Şelalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Tomara Şelalesine ilkbahar mevsiminde daha önce hiç gelmediğini dile getiren Zehra Aygün ise "İlkbaharda daha önce hiç gelmemiştim. Çok hoşuma gitti. Suyu çok fazla ve kırk gözeler olması, suyunun çok lezzetli olması beni çok etkiledi. Bir daha gelmek isterim. Sonbaharını da görmek isterim şelalenin" diye konuştu.