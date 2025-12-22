Ankara'da tek işçiyle yol inşaatı

İstanbul ve Ankara’da büyükşehir belediyelerinin küçük bazı yol ve üst geçit projeleri bile bitirememesi hayatı felç ediyor. Ankara Keçiören’de Fatih Köprüsü’ndeki yol genişletme çalışmasının aylardır ilerlememesinin nedeni ise burada tek bir işçinin çalıştırılması. 09.00’da iş başı yapan bu işçi, saatler 17.00’yi gösterdiğinde toparlanıp gidiyor.