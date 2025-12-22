Yeni Şafak Gazetesi'nin 22 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Enerji depolamada stratejik yatırım
Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda enerji depolama yatırımları hız kazanıyor. Kontek Enerji’nin iştiraki Maxxen Enerji, Aydın Ortaklar OSB’de 20 bin metrekarelik Bataryalı Enerji Depolama Sistemleri Üretim Tesisi’ni devreye aldı. Yüksek teknolojiye sahip tesisin, 5 yıl içinde 10 GWh kapasiteye ulaşarak Türkiye ekonomisine 1 milyar doların üzerinde ihracat katkısı sağlaması hedefleniyor.
Ankara'da tek işçiyle yol inşaatı
İstanbul ve Ankara’da büyükşehir belediyelerinin küçük bazı yol ve üst geçit projeleri bile bitirememesi hayatı felç ediyor. Ankara Keçiören’de Fatih Köprüsü’ndeki yol genişletme çalışmasının aylardır ilerlememesinin nedeni ise burada tek bir işçinin çalıştırılması. 09.00’da iş başı yapan bu işçi, saatler 17.00’yi gösterdiğinde toparlanıp gidiyor.
Aslan zirveyi bırakmadı
Süper Lig’de üçüncü hafta zirveye kurulan G.Saray, ilk yarıdaki son maçında evinde konuk ettiği Kasımpaşa’yı Yunus, Sara ve İcardi ile geçti. Sarı-kırmızılılar, 14 haftadır sahibi olduğu liderliği bırakmadı.