Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara'da tek işçiyle yol inşaatı

Ankara'da tek işçiyle yol inşaatı

04:0022/12/2025, lundi
G: 22/12/2025, lundi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 22 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 22 Aralık 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Enerji depolamada stratejik yatırım

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda enerji depolama yatırımları hız kazanıyor. Kontek Enerji’nin iştiraki Maxxen Enerji, Aydın Ortaklar OSB’de 20 bin metrekarelik Bataryalı Enerji Depolama Sistemleri Üretim Tesisi’ni devreye aldı. Yüksek teknolojiye sahip tesisin, 5 yıl içinde 10 GWh kapasiteye ulaşarak Türkiye ekonomisine 1 milyar doların üzerinde ihracat katkısı sağlaması hedefleniyor.

Ankara'da tek işçiyle yol inşaatı

İstanbul ve Ankara’da büyükşehir belediyelerinin küçük bazı yol ve üst geçit projeleri bile bitirememesi hayatı felç ediyor. Ankara Keçiören’de Fatih Köprüsü’ndeki yol genişletme çalışmasının aylardır ilerlememesinin nedeni ise burada tek bir işçinin çalıştırılması. 09.00’da iş başı yapan bu işçi, saatler 17.00’yi gösterdiğinde toparlanıp gidiyor.

Aslan zirveyi bırakmadı

Süper Lig’de üçüncü hafta zirveye kurulan G.Saray, ilk yarıdaki son maçında evinde konuk ettiği Kasımpaşa’yı Yunus, Sara ve İcardi ile geçti. Sarı-kırmızılılar, 14 haftadır sahibi olduğu liderliği bırakmadı.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EN GÜZEL ÜÇ AYLAR EMESAJLARI 2025: Resimli, hadisli, dualı ve en anlamlı üç aylar mesajları ve sözleri whatsapp, instagram ve facebook için