Artvin'de yeraltındaki 'buzhane'lerde yiyecek ve içecekleri saklama geleneği sürdürülüyor

"Buzdolabı olduğu halde yine kullanıyoruz"





Mezra sakinlerinden 85 yaşındaki Ali Üstün, "buzhane" adını verdikleri mağaraların yapılış tarihini net olarak kimsenin bilmediğini söyledi.





Evinin yakınındaki mağarayı sürekli kullandığını dile getiren Üstün, "Vatandaşlar evdeki yiyeceklerini buraya koyuyor, kışlıklarını burada saklıyor. Benim de evimin yanında buzhanem var, ben de kullanıyorum. Evimizde buzdolabı olduğu halde yine kullanıyoruz. Ben çocuktum, bunlar vardı. Bu buzhaneleri dedem ve babam kullanmış, ben de kullandım. Şimdi çocuklarım kullanmaya devam ediyor." diye konuştu.





Şenlik Uğur ise mağaraların kendilerine miras olarak kaldığını, bunları sonraki nesillere de bırakmak istediklerini ifade etti.