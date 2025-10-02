Bahçesinden sürekli çiçek çalınan apartmanın yöneticisinden ilginç uyarı

"Engel olamadık ama en azından bir azalma oldu"





Konuyla ilgili açıklamada bulunan apartman yöneticisi Aydın Kesikbaş, "Ben buraya 8 kasa çiçek ekiyorum, hep bir şekilde çalınıyor. Sonra tekrardan 1 kasa daha alıp ekiyorum, yine çalınıyor. Hatta çalarken şahit oluyorum, sesleniyorum, ’Ne olacak ki?’ diyorlar. Baktım ki bu işin sonu yok, ben de öyle bir şey yazayım ki insanların dikkatini çeksin dedim. En azından bir farkındalık oluştursun istedim. Müslümanlıkta çiçek çalmak hırsızlıktır. Bu çalan arkadaşların da muhakkak başka bir dine mensup olduklarına inandığım için onlara da diyorum ki, çiçek çalmak sizin inandığınız dinde de hırsızlıktır. Peki engel olabildik mi? Vallahi engel olamadık ama en azından bir azalma oldu, buna da şükür" dedi.