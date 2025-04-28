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Bakanlık yeni listeyi paylaştı: Sahte bal markalarını tek tek ifşa etti

Bakanlık yeni listeyi paylaştı: Sahte bal markalarını tek tek ifşa etti

17:4528/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini artırmak amacıyla "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi"ni 28 Nisan itibarıyla güncelledi. Yeni listede, tüketicileri yanıltan ürünler ve firmalar kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, sahte bal nasıl anlaşılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalarda tespit ettiği tağşiş ve uygunsuzluğu paylaşmaya devam ediyor.

Yeni bir liste yayınlayan Bakanlık, ballarda yapılan uygunsuzlukları sıraladı.

Yapılan güncellemede, Türkiye genelinde satışı yapılan çok sayıda bal markaları da ifşa edilenler arasına katıldı.

İşte 'Taklit veya Tağşiş' yapılan gıdalar listesi

Bakanlık açıklamasına göre, 460 gramlık "Organik Çiçek Balı" ürününde taklit veya tağşiş tespit edildi.


Sahte bal nasıl anlaşılır?

Marketlerden bal satın alıyorsanız, genellikle daha açık olanlara kıyasla daha yüksek antioksidan içeriğine sahip olan koyu renk bal çeşitlerini tercih edin.





İşte uzmanlara göre hakiki balın nasıl satın alınacağına dair bazı ipuçları:

Etiketi okuyun: Glikoz, mısır şurubu veya tatlandırıcı eklenmiş ürünlerden kaçının ve ‘saf’ ve ‘filtrelenmemiş’ gibi ifadeleri kontrol edin.

Kristalleşme: Gerçek bal, özellikle soğuk havalarda zamanla kristalleşme eğilimi gösterirken, sahte bal genellikle akıcı kalır. Ancak bazı hakiki bal türleri daha yavaş kristalleşir, bu nedenle bu kusursuz bir test değildir.

Sertifikaları kontrol edin: UMF (manuka için) veya organik sertifikalar gibi işaretleri arayın.

Kaynak şeffaflığı: Balın nereden geldiğini açıkça belirten markaları seçin.



#Tarım ve Orman Bakanlığı
#taklit ve tağşiş listesi
#sahte bal
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