Balıkesir depremi sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş’tan flaş uyarı: ‘O bölge deprem üretmeye zorluyor'

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Dün gece yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede peş peşe artçı sarsıntılar kaydedildi. İstanbul dahil çevre illerde hissedilen depremler paniğe neden olurken, Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “dikkat” diyerek uyardı.
Balıkesir sabaha karşı 05.48’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Kentte gece saatlerinde de 01.06’dan itibaren en büyüğü yine 4.5 olan çok sayıda deprem kaydedildi.
“Vites yükseltti”
Art arda yaşanan sarsıntılar vatandaşlarda paniğe neden olurken, deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, depremlerin “vites yükselttiğini” söyleyerek dikkat çekici bir uyarıda bulundu.
'Dikkat' diyerek işaret etti
Sosyal medyada hesabından açıklama yapan Bektaş, "EMSC'nin şiddet haritasına göre Sındırgı'nın 4,5 ve 4,6 deprem dalgalarının dinamik stres transferleriyle (geçici şok dalgalarıyla) yükleniyor . Yakın çevre faylara geçici, kalıcı ve zamana bağlı stres transferi devam ediyor. Dikkat" ifadelerini kullandı.
"Fayları deprem üretmeye zorluyor"
Peş peşe yaşanan depremlere dikkat çeken Bektaş, "Sındırgı 4,5-4,6-4,7 depremleriyle vites yükselti. 5 saat içinde, EMSC göre artan büyüklükte iki deprem. Depremler sadece evleri yormuyor. Şok dalgalarıyla çevrede kilitlenmiş, depreme hazır, fayları da çekiçleyerek deprem üretmeye zorluyor" dedi.