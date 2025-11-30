Baraj için 200 mezar taşındı: Gıyabi cenaze namazı kılındı, mevlid okutuldu

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2014 yılında Köroğlu Çayı üzerinde yapımına başlanan ve fiziki gerçekleşmesi yüzde 90 seviyesine ulaşan Tekke Barajı’nda çalışmalar sürüyor. 76,5 metre yüksekliğe ve 56 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olan barajın, 2026 yılı sonu itibarıyla su tutmaya başlaması hedefleniyor.