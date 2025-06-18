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Beş yıldır aranıyordu: Gizlendiği odunların arasında yakalandı

Beş yıldır aranıyordu: Gizlendiği odunların arasında yakalandı

10:2518/06/2025, Çarşamba
DHA
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Eskişehir'de hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 5 yıldır aranan Y.D., bir evin bodrumundaki odunların arasında gizlenirken yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında yakalama ve arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan Y.D.'nin saklandığı ev tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan baskında evde kimse bulunamadı.

Ev ve çevresinde aramalarını genişleten polis ekipleri, Y.D.'yi evin bodrum katındaki odunların arasına gizlenmiş vaziyette yakaladı. Y.D. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.

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