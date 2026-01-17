Beyaza bürünen Samanlı Dağları kış safarisi yapmak isteyenleri ağırladı

Aktaş, bölgeyi ziyaret eden sürücülere kar lastiği kullanmalarını, çekme halatı, takoz ve zincir bulundurmalarını tavsiye ederek, "Yolda kalma durumunda sadece kendileri değil, trafikteki tüm vatandaşlarımız etkileniyor ve özellikle hafta sonları yoğunluktan bu cennet manzaraları görmeye gelen vatandaşlarımız trafik sıkışıklığı içerisinde kalıyorlar." diye konuştu.





Arkadaşlarıyla Samanlı Dağları'na gelerek safari yapan Mehmet Ali Kaşka da yaklaşık bir haftadır bölgede kar olduğunu kaydetti.