Antalya’nın Alanya ilçesinde 2026 yılı Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban pazarları hareketlenmeye başladı. İlçede kurulan kurban satış alanlarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar görücüye çıkarken, üreticiler alıcılarını bekliyor. Pazarda küçükbaş hayvan fiyatları 15 bin TL’den başlayıp 35 bin TL’ye kadar çıkarken, büyükbaş hayvanlarda ise fiyatlar 100 bin TL’den başlayıp 450 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Pazarın en dikkat çeken kurbanlığı ise 1 ton 200 kilogramlık dev dana oldu. Özel olarak beslenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dana, 450 bin TL’ye satıldı.

1 /8 Alanya’da Kurban Bayramı öncesi kurulan pazarlarda besiciler, aylarca emek vererek yetiştirdikleri hayvanları satışa sundu. Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar hem fiyat araştırması yaptı hem de kurbanlıkları yakından inceleme fırsatı buldu. Pazarda özellikle büyükbaş hayvanlar yoğun ilgi görürken, üreticiler yem ve bakım maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansıdığını söyledi. Küçükbaş hayvanlarda koyun ve keçilerin fiyatı ortalama 15 bin TL ile 35 bin TL arasında değişirken, büyükbaş hayvanlarda fiyatlar hayvanın kilosu ve cinsine göre farklılık gösteriyor. Pazarda en düşük büyükbaş hayvanın 100 bin TL’den satışa sunulduğu öğrenildi.

2 /8 Öte yandan, pazarın yıldızı haline gelen dev dana ise boyutu ve heybetiyle vatandaşların ilgi odağı oldu. Yaklaşık 1 ton 200 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen dana, pazarın en yüksek fiyatla satılan kurbanlığı olarak dikkat çekti. Besicisi tarafından özenle yetiştirilen dana, 450 bin TL’ye alıcı buldu.

3 /8 Diyarbakır’dan Alanya’ya kurbanlık getiren Abdullah Elligül, satışlardan memnun olduklarını belirterek, "Diyarbakır’dan geliyorum. 25 kurbanlık getirdim. Allah’a şükür 22’sini sattım. 3 tane düve hala duruyor, müşteri var ama ben vermedim. Bu sene iyi verdik. Her şeyi ikiye katlamışlar ama biz hayvanımıza iyi fiyat verdik. En düşüğü 100 bin TL’ye verdim, en yükseği 315 bin TL’ye verdim" dedi.

4 /8 Demirtaş Mahallesi’nde çiftliği bulunan Zeki Tunç ise pazarın en büyük kurbanlığını sattığını ifade ederek, "Benim çiftliğim Demirtaş’ta. 1 ton 200 kilogramlık danayı 450 bin TL’ye sattım. Normalde değeri 600 bin TL’ydi. Bu danayı doğudan, Diyarbakır’dan getiriyorum ve Alanya’da bakıyorum. Allah’a çok şükür satışlarımız iyi geçti. İnşallah seneye de herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

5 /8 Aksaray’ın Kutlu köyünden geldiğini söyleyen Aydın Bolakar da Alanya kurban pazarına 5 yıldır katıldığını belirterek, "Aksaray Kutlu köyünden geliyorum. Alanya pazarına 5 yıldır hayvan getiriyorum. Bu yıl 150 tane hayvan getirdim, 10 tanesini sattım. Kurbanlıklarımız her bütçeye uygundur. Fiyatlar 20 bin TL’den başlar 12- 13 bin TL’ye kadar kurbanlıklar var" ifadelerini kullandı.

