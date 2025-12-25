Bodrum'da sağanak: Bir evin istinat duvarı çöktü yollar göle döndü vatandaşlar tahliye edildi

Bodrum’da gece saatlerinde kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu, yaşam olumsuz etkilendi. Gümbet ve Konacık Mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada cadde ve sokaklar göle döndü. Araç sürücüleri ve yayalar, ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli yağış sonrası Turgutreis istikametinde 3 noktada oluşan su birikintileri nedeniyle yol çift yönlü araç trafiğine kapanırken, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Bodrum Belediyesi afet ekipleri ve bölge sakinlerinin çalışmalarıyla yollardaki su birikintileri tahliye edilirken, trafik akışı normale döndü.







