Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Bodrum'da sağanak: Bir evin istinat duvarı çöktü yollar göle döndü vatandaşlar tahliye edildi

Bodrum'da sağanak: Bir evin istinat duvarı çöktü yollar göle döndü vatandaşlar tahliye edildi

07:4125/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar ilerlemekte zorlandı. Bir evin istinat duvarı çöktü. Çevredeki 4 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bodrum’da gece saatlerinde kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu, yaşam olumsuz etkilendi. Gümbet ve Konacık Mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada cadde ve sokaklar göle döndü. Araç sürücüleri ve yayalar, ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli yağış sonrası Turgutreis istikametinde 3 noktada oluşan su birikintileri nedeniyle yol çift yönlü araç trafiğine kapanırken, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Bodrum Belediyesi afet ekipleri ve bölge sakinlerinin çalışmalarıyla yollardaki su birikintileri tahliye edilirken, trafik akışı normale döndü.



Şiddetli yağış sonrası Çırkan Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 Sokağa giriş ve çıkışlar ekipler tarafından kapatılırken, 4 evde yaşayan 9 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.


Tahliye edilen evlerden birinde yaşayan hasta kişi ise ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarılıp ambulansla hastaneye götürüldü.






Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bir otomobilde hasar meydana geldi. Bölgede sağanak etkisini aralıklarla sürdürüyor.

#bodrum
#sağanak
#yağış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti 2026: Yeni tutar için gözler MSB’de