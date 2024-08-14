Böyle 'kiralık' ilanı görülmedi: Dükkan sahibinin şartı şoke etti

Yeni neslin takas usulünü bilmediği için eleştirdiğini dile getiren Taş, “Fakat bundan 100 veya 200 sene önce hep takas usulüydü. Bu para sistemi çıktıktan sonra para sistemi oldu.





Aslında takas en iyi sistemdir. Dükkan yaklaşık 40 metrekaredir. Dükkanın duvarlarına nasıl elini sürebiliyorsa ben de takas usulü bir malzemeye elimi sürmek isterim.





Kendim kullanmak için 100 litre mazot bedeli istedim.