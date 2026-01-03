Bu mahalle yaklaştıkça uzaklaşıyor: Tabelayı gören dönüp bir daha bakıyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde mantık sınırlarını zorlayan yön levhaları, sürücüleri şaşkına çeviriyor. Türlübey Mahallesi’ne gitmek için yola çıkanlar, mesafe katettikçe hedefe yaklaşmak yerine tabelada yolun daha da uzadığını görünce neye uğradığını şaşırırken fıkraları aratmayan ve 'yaklaştıkça uzaklaştıran' bu ilginç durum karşısında bölge halkı hatanın düzeltilmesini bekliyor.
Denizli-Manisa karayolu Alacaoğlu kavşağında yer alan yön tabelasında, Türlübey Mahallesi’ne 7 kilometre mesafe kaldığı belirtiliyor. Ancak bu noktadan mahalleye doğru yol alan sürücüler, Alacaoğlu Mahalle Mezarlığı girişine yakın bir noktada ikinci tabelayla neye uğradığını şaşırıyor. Katedilen yola rağmen mesafenin düşmesi gerekirken, ikinci tabelada uzaklığın 8 kilometre olarak gösterilmesi "yaklaştıkça uzaklaştıran yol" yorumlarına neden oluyor...
'FIKRA GİBİ OLAY'
Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi’ne yaklaşıldıkça mesafeyi azaltacağı yerde uzaklaştıran iyi ayrı yön levhası akılları karıştırdı. Durumun düzeltilmesini isteyen mahalle sakinleri; "Bu yapılan yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Bizler kendimiz biliyoruz ama buraya gelen yabancı insanlar şaşıyor. Fıkra gibi bir olay" dedi.
"Gelen yabancı insanlar şaşıyor"
Alacaoğlu kavşağından epey bir mesafe gidilmesine rağmen kilometrenin daha da azalacağına arttığına dikkat çeken Türlübey Mahalle sakini Üster Kesentürk, "Burası Denizli-İzmir Karayolu, bulunduğumuz yer ise mahallemizin köy sapağıdır. Bu levhada yazanı gördükten sonrasında her ilerleyişimizde sonraki levhasında ise 2 kilometre daha artıyor. Bu yapılan yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Bizler kendimiz biliyoruz ama buraya gelen yabancı insanlar şaşıyor" dedi.