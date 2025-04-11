"Başka bir dünyaya gelmiş gibi hissettim"





Karaca Mağarası'nın büyüleyici bir manzaraya sahip olduğunu söyleyen Mihra Sungur, "Bayram tatili dönüşünde Gümüşhane'ye yolumuz düştü ve Karaca Mağarası'na geldik. Sarkıt, dikit ve sütunlardan oluşuyor. Büyüleyici bir mağaraya sahip. Bunun yanında astım hastalarına da iyi geldiği söyleniyor ben ailemle geldim sizin de yolunuz düşerse mutlaka gelin. Başka bir dünyaya gelmiş gibiyim buranın havası beni çok etkiledi 15 derece sabit bir sıcaklığı var. Yazın geldiğinizde serin, kışın ise sıcak oluyor. Bunu burada deneyimlemek çok güzeldi dışarısı bu kadar soğukken şu an ılık bir havanın içerisindeyiz" dedi.