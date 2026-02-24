Bursa’da film gibi zehir baskını: Polis dilenci kılığına girip kapıyı açtırdı

Bursa’da uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurulduğu belirlenen adrese polis ekipleri dilenci kılığında operasyon düzenledi. Kapının çalınmasıyla açan şüpheli, yapılan baskınla suçüstü yakalandı.
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ve evde silah bulunduğu yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.
Şüphelilerin delilleri yok etmesini önlemek amacıyla ekipler, kapıyı dilenci kılığında çalarak dikkat çekmeden kapının açılmasını sağladı. Kapının açılmasıyla birlikte ekipler içeri girerek operasyonu başlattı.
Evde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 67 adet fişek, 5 parça halinde toplam 728 gram esrar, 9 parça halinde 146 gram esrar tohumu, 2 kök hint keneviri, 86 adet şeffaf kilitli poşet, 1 adet havalı tüfek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan M.K. isimli şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.