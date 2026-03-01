Cami duvarından çıktı: Mekke'nin şehir planı! Aynı ustanın elinden çıkmış olabilir





"AYNI USTANIN ELİNDEN ÇIKMIŞ OLABİLİR"





Haberal, eserin üzerinde yaklaşık 2,5 sene çalışıldığını ifade ederek, "Aslında çok heyecan vericiydi. Çünkü parçalar birleştikçe minyatür sanatından bir sürü örnek görmeye başladık ve rengarenkti. Bir sürü renk kullanılmıştı. Önce camileri gördük birleştikçe ve camilerin yanında böyle bir sürü yerleşim alanına benzeyen şeyler gördük. Sonrasında ortasında bir şey fark ettik ve onun Kabe olabileceğini düşündük. Devam ettikçe de bunun bir Mekke şehir planı olabileceğini düşündük. Tabii bu bizim fikrimiz. Eserin parçalarını birleştirdiğimizde elimizde 4 tane minyatür sanatına ait örnek olmuş oldu. Aslında bir ya da iki de olabilir parçalı minyatürümüz daha var; ama onların parçaları çok eksik olduğu için birleştirmesini yapamadık. Onları da ayrı bir yerde konservasyonu tamamlayarak muhafaza ediyoruz. 4 farklı eserimiz var; ama birbirine çok benziyor hepsi de. Minyatürlerine ve tekniklerine bakılırsa aynı ustanın veya benzer çalışan ustaların elinden çıkmış olabileceği düşünülüyor" ifadelerini kullandı.



