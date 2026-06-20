Çatalca’da yamaç paraşütü kayalıklara çarptı: Biri çocuk iki kişi yaralandı

Çatalca Ormanlı Mahallesi’nde, Tahsin G. (56) kontrolünde olan ve D.N.S.’nin de (13), bindiği paraşüt uçuş sırasında etkili olan rüzgara kapıldı. Kontrolden çıkan paraşüt, Ormanlı Sahili’ndeki kayalıklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.