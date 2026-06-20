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Çatalca’da yamaç paraşütü kayalıklara çarptı: Biri çocuk iki kişi yaralandı

Çatalca’da yamaç paraşütü kayalıklara çarptı: Biri çocuk iki kişi yaralandı

20:5920/06/2026, Cumartesi
IHA
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Çatalca’da yamaç paraşütünün kayalıklara çarpması sonucu biri çocuk iki kişi yaralandı.

Çatalca Ormanlı Mahallesi’nde, Tahsin G. (56) kontrolünde olan ve D.N.S.’nin de (13), bindiği paraşüt uçuş sırasında etkili olan rüzgara kapıldı. Kontrolden çıkan paraşüt, Ormanlı Sahili’ndeki kayalıklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 İki kişi mahsur kaldıkları yerden yaralı olarak çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, yaralıların kurtarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili Jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.


İl Sağlık Müdürü Güner’den açıklama


İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çatalca ilçemizde yamaç paraşütü faaliyeti sırasında rüzgarın etkisiyle kayalıklara çarpan biri çocuk olmak üzere 2 vatandaşımızın yaralandığı ihbarı üzerine ekiplerimiz hızla olay yerine sevk edilmiştir...

 Sağlık ekiplerimiz tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı çocuğumuz ambulansla hastaneye nakledilmiş, diğer yaralımızın sevki ise ambulans helikopter aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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