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Cenaze yolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

08:37 - 17/08/2024 Cumartesi
DHA

Kayseri'de refüje çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Araçtakilerin, Konya'da yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesine gitmek için Erzurum'dan yola çıktıkları belirtildi.

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Kaza, Kayseri-Malatya Karayolu 30. kilometresinde meydana geldi. 

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Erzurum'dan Konya'ya cenazeye giden S.D. idaresindeki 35 BFA 638 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. 

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Kazada otomobil içerisindeki 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan ilk müdahalede T.A., Z.B., F.B. ve H.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

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Yaralılar S.D. ile Z.A. ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Jandarma ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden şahısların cenazeleri de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Trafik Kazası
#Cenaze
#Kayseri
#Malatya
#Erzurum
#Konya
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