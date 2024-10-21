Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
CHP'de centilmenlik protokolü: Söz, kriz çıkarmayız

CHP'de centilmenlik protokolü: Söz, kriz çıkarmayız

04:0021/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Bütçeden Ar-Ge'ye 63,5 milyar lira

2025 bütçesinde Araştırma Geliştirme ve Yenilik Programı öne çıktı. Yüksek teknoloji

üretimini desteklemek ve katma değerli ihracatı artırmak için önümüzdeki yıl

Ar-Ge ve yenilik harcamaları için 63,5 milyar lira kaynak ayrıldı. Stratejik önemdeki nitelikli personel sayısının 2025'te 330 bin, 2027'de de 400 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor.

Söz veriyoruz partiyi germeyeceğiz!

CHP'de Tüzük Kurultayı sonrasında baş veren krizleri yatıştırmak isteyen Genel Başkan Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında 'centilmenlik protokolü' yaptı. Özel, ayrı ayrı görüştüğü iki başkandan ‘Cumhurbaşkanı adaylıklarını gündeme getirmeme’ ve ‘Parti içindeki gerilimleri körüklememe’ sözü aldı.

Fenerbahçe kaçtı Samsun yakaladı

Fenerbahçe, ligin dişli ekiplerinden Samsunspor’a konuk oldu. Sarı lacivertliler, iki kez öne geçtiği maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Rakiplerinin kazandığı haftada iki puan bırakan Fenerbahçe, maç eksiğiyle zirveden 8 puan geriye düştü.

#Yeni Şafak
#gazete
#manşet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? 2024 ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?