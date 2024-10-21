CHP'de centilmenlik protokolü: Söz, kriz çıkarmayız

Bütçeden Ar-Ge'ye 63,5 milyar lira

2025 bütçesinde Araştırma Geliştirme ve Yenilik Programı öne çıktı. Yüksek teknoloji

üretimini desteklemek ve katma değerli ihracatı artırmak için önümüzdeki yıl

Ar-Ge ve yenilik harcamaları için 63,5 milyar lira kaynak ayrıldı. Stratejik önemdeki nitelikli personel sayısının 2025'te 330 bin, 2027'de de 400 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor.