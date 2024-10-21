CHP'de centilmenlik protokolü: Söz, kriz çıkarmayız

Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Bütçeden Ar-Ge'ye 63,5 milyar lira
2025 bütçesinde Araştırma Geliştirme ve Yenilik Programı öne çıktı. Yüksek teknoloji
üretimini desteklemek ve katma değerli ihracatı artırmak için önümüzdeki yıl
Ar-Ge ve yenilik harcamaları için 63,5 milyar lira kaynak ayrıldı. Stratejik önemdeki nitelikli personel sayısının 2025'te 330 bin, 2027'de de 400 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor.
Söz veriyoruz partiyi germeyeceğiz!
CHP'de Tüzük Kurultayı sonrasında baş veren krizleri yatıştırmak isteyen Genel Başkan Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında 'centilmenlik protokolü' yaptı. Özel, ayrı ayrı görüştüğü iki başkandan ‘Cumhurbaşkanı adaylıklarını gündeme getirmeme’ ve ‘Parti içindeki gerilimleri körüklememe’ sözü aldı.
Fenerbahçe kaçtı Samsun yakaladı
Fenerbahçe, ligin dişli ekiplerinden Samsunspor’a konuk oldu. Sarı lacivertliler, iki kez öne geçtiği maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Rakiplerinin kazandığı haftada iki puan bırakan Fenerbahçe, maç eksiğiyle zirveden 8 puan geriye düştü.