CHP'li İBB yönetimi 'Alllah'ın suyu bu kadar pahalı mı olur?' diyerek geldi: 4 yılda 16 kez zam yaptı oran yüzde bini aştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 Kasım Ayı 4. Oturumu’nda konuşan İBB AK Parti Meclis Üyesi Abdulkadir Altınhan şunları söyledi:





“İstanbul’u yönetmeye talip olduğunuzda ‘Allah’ın suyu bu kadar pahalı mı olur? Tüm hanelerde suyu yüzde 40 ucuzlatacağız’ dediniz. Ama altı yılda tam 16 kez zam yaptınız. Bir zamanlar ‘4 TL çok yüksek’ dediğiniz su, bugün 46 TL. Su fiyatlannın artış oranı elektrik, dolar, petrol fiyatlarını katlayarak geçti.”