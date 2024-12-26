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Çoban köpeği yavrusuyla birlikte 6 kuzuyu besliyor

Çoban köpeği yavrusuyla birlikte 6 kuzuyu besliyor

10:2326/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
AA
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir çoban köpeği, kendi yavrusunun yanı sıra 6 kuzuyu sahiplenerek emziriyor. besicilik yapan Ahmet Özkan, köpeğinin kendi yavrusunu da ağılda kuzularla büyüttüğünü söyledi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir çoban köpeği, 6 kuzuyu sahiplenerek emziriyor.

İlçeye bağlı Taşlık Mahallesi'nde besicilik yapan Ahmet Özkan, çoban köpeğinin ağıldaki 6 kuzuya sütünü verdiğini fark etti.

Bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Özkan, yaptığı açıklamada, köpeğinin kendi yavrusunu da ağılda kuzularla büyüttüğünü söyledi.

Özkan, "Normalde kuzuları annesinden ayırdıktan sonra kontrol etmeye geliriz. Bir gün geldiğimde birkaç kuzunun köpeğe sokulduğunu ve onu emmeye başladığını fark ettik. Bu bir süre devam etti." dedi.

Köpeğin kendi yavrusunu da ağıla getirdiğini ve içgüdüsel olarak yavrusu ile kuzuları birlikte yetiştirdiğini anlatan Özkan, şöyle devam etti:


"Doğumunu zaten burada yapmıştı. Diğer kuzularla da yavrusunun alışması için devamlı kuzularla birlikte bırakırdık. Köpek de burayı benimsedi. Demek ki kuzularla birbirlerine alışmışlar. Hepsi sağlıklı, hiçbirinde bir hastalık yok. Bu hayvanlar doğası gereği birbirlerine yardımcı oluyor. Köpek de bize yardımcı oldu ve kuzulara annelik yaptı."

#Eskişehir
#Seyitgazi
#Ahmet Özkan

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