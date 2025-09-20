Çocuk yaşta başladı: Denizi olmayan Tunceli'de balık avlayarak ayda 200 bin lira kazanıyor

'SUYUN ÜSTÜNE ÇIKINCA KENDİMİ ÖZGÜR HİSSEDİYORUM'





Onur Ulaş Demir, "Çocuk yaşta başladım bu mesleğe. Babamla birlikte yıllarca devam ettik. Babam vefat edince tek başıma yapmaya başladım. Tekneyi, balığı çok seviyorum. Suyun üstüne çıkınca kendimi özgür hissediyorum. Balıkçılık, gerçekten benim için çok özel ve güzel. Çok severek yaptığım bir meslek...