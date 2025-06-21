Coğrafi işaret tescilli 'Konya Tiridi'nin tarihi Selçuklu saraylarına dayanıyor

"DAMAK ZEVKİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN KULLANDIKLARI BİR TATLI"





Özbay, "Konya'da en çok kullanılan tirit çeşitlerinden bir tanesi, kavurma etinden yapılan ya da bazı yerlerde köfteden yapılan tirit şeklidir. İçerisindeki bayat tandır ekmeği, kemik suyuyla lezzetlendirilip, soğan, domates, yoğurt koymuş olduğumuz etle birlikte sunulmaktadır. Tiridin bizim bölgemizde özellikle çok fazla örneği var. Mesela bunun tatlısı bile var. Kuru vişneleri bayat ekmeğin üzerine dökerek, yemekten sonra veya da önce insanlar damak zevkini değiştirebilmek için kullandıkları bir tatlıdır. Tiridin tarihi ise Selçuklu mutfaklarına kadar dayanıyor. Şu anda günümüzde Konya'nın gastronomisi biraz daha ileri seviyelere gitmeye başladı ve birçok yemeklerimiz var. Şu anda biz burada tirit çeşitlerinden üç tanesini sunuyoruz" diye konuştu.