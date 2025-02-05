Cumhurbaşkanı Erdoğan - Şara görüşmesi dünya basınında: 'Merkeze ziyaret...'

Şara’nın, "Suriye ile Türkiye arasındaki ilişki; tarihi ve coğrafyayı aşan bir ilişkidir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en kısa zamanda Suriye'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz" sözleri, çeşitli medya organları tarafından aktarmaya değer görüldü.



