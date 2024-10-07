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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Soykırımın Gölgesinde Geçen Bir Yıl' sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Soykırımın Gölgesinde Geçen Bir Yıl' sergisini gezdi

15:217/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılı nedeniyle "Soykırımın Gölgesinde Geçen Bir Yıl" adıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından oluşturulan panonun bulunduğu alandaki sergiyi gezdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından hazırlanan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" anma panosunu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı için AK Parti Genel Merkezine geldi.

Erdoğan, burada AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından, partinin Söğütözü Caddesi girişindeki avlu duvarı üzerinde oluşturulan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" anma panosunu ziyaret etti.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den etkinliğe ilişkin bilgi alan Erdoğan, İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinli kız çocuğunun fotoğrafını panoya astı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti MYK üyeleri de eşlik etti.

#Recep Tayyip Erdoğan
#İsrail
#Gazze
#Soykırım
#AK Parti

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