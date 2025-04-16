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Denizli'de tüyleri diken diken eden manzara: Çöpte bebek cesedi bulundu

Denizli'de tüyleri diken diken eden manzara: Çöpte bebek cesedi bulundu

23:4616/04/2025, Çarşamba
AA
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sümer Mahallesi Ankara Bulvarı'nda çöp konteynerine yeni doğmuş bir bebeğin atıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.



Bebeğin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığına kaldırıldı.



Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.



#Denizli
#Çöp konteyneri
#Bebek
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