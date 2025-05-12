Depremzedeler için çelikten göl manzaralı konutlar tatil beldesini andırıyor: 'İnsanlar buraya gelip 'satan var mı?' diye soruyor.'

Bağcı, "Konutlarımız çelik konstrüksiyondan yapılmış. Evlerde ufak tefek eksikler var ki, insan kendi eliyle yaptığı zaman bile eksiklikler olabiliyor. Devletin yaptığı bu kadar, Allah razı olsun. Evin içi, konumu ve kullanım şekli çok güzel. Buralara talep çok. Biz geleli 15 gün oldu, insanlar arabalarıyla gelip, ev satan var mı diye soruyorlar. Bu durum bu sezonda daha fazla oluyor. Zaten ufak bir deprem olduğunda buraya daha da fazla talep oluyor. En son bizim duyduğumuz 4.5 milyon TL ile 6.5 milyon TL isteyenler. Yani bu paralara bu evler eder. Gerçekten satılıyor da" diye konuştu.



