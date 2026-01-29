Dilruba'yı 4 bıçak darbesiyle öldüren katilden pişkin savunma: Yaşamasını istediğim için 112’yi aradım

Balıkesir'de kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i (22) 4 bıçak darbesiyle öldüren Burak İnci (27), ‘Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, “Hakim Bey hala olayın şokundayım. Dilruba'yı unutamıyorum. Kendisini bıçakladıktan sonra, yaşaması için 112'yi arayıp ekiplerin hemen gelmesini istedim” dedi.
Balıkesir’de 22 yaşındaki Dilruba Elif Çetin’i bıçaklayarak öldüren Burak İnci’nin ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı davada yaptığı savunma 'pes' dedirtti.
Erdek ilçesinde ayakkabı satan Burak İnci, 2024 yılında kafede tanıştığı Dilruba Elif Çetin ile arkadaş oldu. Çetin, 4 Mayıs'ta İnci tarafından darbedilince şikayette bulunup, hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı aldırdı.
Burak İnci, 22 Mayıs 2025’te uzaklaştırma kararına rağmen görüşmeye devam ettiği Dilruba Elif Çetin'in oturduğu Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisindeki sitenin 1'inci katındaki evine gitti. Birlikte içki içen Çetin ile İnci arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Burak İnci, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Dilruba Elif Çetin'i sırtından 4 bıçak darbesiyle bıçakladı. Çetin yere düşerken, İnci evin balkonundan atlayıp, kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklanırken, Dilruba Elif Çetin Antalya'da toprağa verildi.
'Linç edilmekten korkup balkondan atladım'
Savcılık soruşturması sonrası Burak İnci hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İnci savunmasında Dilruba Elif Çetin ile zaman zaman tartışma yaşadıklarını ancak kısa sürede barıştıklarını söyledi. Burak İnci, olay günü evine gittiği Çetin ile birlikte alkol aldıklarını belirterek, “Olay akşamı alkol aldık. Aramızda bir kez daha tartışma çıktı. Mutfakta bulunan küçük ekmek bıçağını ona sapladım. Sonra linç edilmekten korkup, kendimi balkondan aşağı bıraktım. Bacaklarım kırıldı. Aracın altına saklandım. Aileme telefon açıp, haber verdim. Ardından polis tarafından yakalandım" dedi.
'Affınıza sığınıyorum'
Suçunu kabul edip hala olayın şokunda olduğunu ve öldürdüğü sevgilisini unutamadığını söyleyen Burak İnci ise “Hakim Bey hala olayın şokundayım. Dilruba'yı unutamıyorum. Dilruba'yı bıçakladıktan sonra balkondan atladım. Bacaklarım kırıldı. Linç edilmekten korktuğum için aracın altına saklandım. Bu sırada Dilruba'nın yaşamasını çok istedim. O yüzden 112'yi arayıp, ekiplerin hemen gelmesini söyledim. Üzgünüm, affınıza sığınıyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.