Dilruba'yı 4 bıçak darbesiyle öldüren katilden pişkin savunma: Yaşamasını istediğim için 112’yi aradım

'Linç edilmekten korkup balkondan atladım'

Savcılık soruşturması sonrası Burak İnci hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İnci savunmasında Dilruba Elif Çetin ile zaman zaman tartışma yaşadıklarını ancak kısa sürede barıştıklarını söyledi. Burak İnci, olay günü evine gittiği Çetin ile birlikte alkol aldıklarını belirterek, “Olay akşamı alkol aldık. Aramızda bir kez daha tartışma çıktı. Mutfakta bulunan küçük ekmek bıçağını ona sapladım. Sonra linç edilmekten korkup, kendimi balkondan aşağı bıraktım. Bacaklarım kırıldı. Aracın altına saklandım. Aileme telefon açıp, haber verdim. Ardından polis tarafından yakalandım" dedi.



