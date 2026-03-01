Yeni Şafak
Dokuz ülke ateş altında

04:001/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Enerjide kritik bekleyiş

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları, küresel enerji arzına yönelik risk algısını artırırken İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. Dünya petrol sevkiyatının beşte birinin gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı’nda kesintinin küresel ticarete etkisinin geniş kapsamlı olacağı tahmin ediliyor.

ABD ve İsrail yine müzakere sürerken İran’a saldırdı: 9 ülke ateş altında

ABD ve İsrail, Ramazan ayında ve yine nükleer müzakereler devam ederken tüm uluslararası kuralları çiğneyip İran’a saldırdı. İran’ın misilleme olarak İsrail ile birlikte ABD üslerinin bulunduğu Bahreyn, Katar, BAE, Ürdün, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan’daki üsleri hedef alması çatışmaların tüm bölgeye yayılmasına yol açtı.

Beşiktaş seriye taktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, yeni stoperi Agbadou’nun kafa golüyle kazanırken, üst üste üçüncü galibiyetini alarak yükselişini sürdürdü. Kartal, G.Saray derbisi öncesi moral buldu.

