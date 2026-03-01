Dokuz ülke ateş altında

ABD ve İsrail yine müzakere sürerken İran’a saldırdı: 9 ülke ateş altında

ABD ve İsrail, Ramazan ayında ve yine nükleer müzakereler devam ederken tüm uluslararası kuralları çiğneyip İran’a saldırdı. İran’ın misilleme olarak İsrail ile birlikte ABD üslerinin bulunduğu Bahreyn, Katar, BAE, Ürdün, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan’daki üsleri hedef alması çatışmaların tüm bölgeye yayılmasına yol açtı.