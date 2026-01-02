Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak
Dondurucu soğukta yiyecek bulamadı: Köpek barınağına sığındı

Dondurucu soğukta yiyecek bulamadı: Köpek barınağına sığındı

10:542/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Aydınyayla köyünde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, bir köpek barınağına sığınmış halde bulundu. Bitkin durumda olan kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Aydınyayla köyünde yaşayan Murat Şen, köpeğini beslemek için barınağa gittiğinde köpeğinin yerinde olmadığını fark etti. 

Barınağın içerisinde ise aç ve bitkin halde bir kurt olduğunu gören Şen, durumu Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine köye gelen ekipler, köpek barınağına sığınan kurdu alarak Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne ait hayvan barınağına götürdü.

 Burada koruma altına alınan kurdun tedavisine başlandı.

Yetkililer, kurdun zorlu kış şartları nedeniyle uzun süre yiyecek bulamadığını ve bu nedenle zayıf düştüğünü belirterek, "Sağlığına tamamen kavuşana kadar gözetim altında tutulacak. İyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak" açıklamasında bulundu.

#kurt
#köpek barınağı
#Zonguldak
#Aydınyayla
#Alaplı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zamlı ehliyet yenileme ücretleri ne kadar oldu? Yeni sürücü belgesi ücreti 2026