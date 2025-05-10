Dünyada sadece bu bölgede görülüyor: İki endemik tür aynı karede

Bu anı görüntüleyen Çam, "Baskilensis lalesi ve kürklü düğün böceği ilk kez koruma alanı dışında Baskil ilçesi sınırlarında fotoğraflanmış oldu. İki endemik türü tek bir karede ilk kez görüntülendi. Kürklü düğün böceği, Normalde düğün böceği üzerinde görüntülenirdi ama ilginç bir şekilde bu kez Endemik Tür olan Baskilensis lalesi üzerinde görüntülendi. 2021 yılından sonra kürklü düğün böceği ilk kez görüntülendi aradan geçen dört yıl boyunca hiç karşılaşmamıştık" dedi.