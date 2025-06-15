Düzce'de bariyer ve beton bloklara çarpan tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu

Düzce'de bariyer ve beton bloklara çarpan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Beyköy'den Düzce istikametine doğru ilerleyen İ.Ç. idaresindeki 06 CRZ 207 çekici plakalı tır, otoban bağlantı yolunun Düzce gişeleri mevkisinde Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Kaynaşlı Bakım ve İşletme Şefliğine ait kontrol noktasının bariyer ve beton bloklarına çarptıktan sonra bahçeye girdi.
Yaklaşık 30 metre ilerleyen tır, bahçe duvarını aşıp tekrar yola çıkarak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Ekipler, dubalarla çevreleyerek yol güvenliğini sağladığı bölgede temizlik çalışması yaptı.
Kazada hasar gören tır yoldan kaldırıldı.