Düzce'de bulundu: Renk ve desenleriyle ilgi çekiyor! Kanat açıklığı 15 santimetre

Kelebeği yapraklarla besleyen Uzun, kanatlının fotoğrafını internette tarattığında Avrupa'nın en büyük güvesi olduğunu öğrendiğini anlatarak "Ev arkadaşım oldu. Yaprakla besleniyormuş, besledim, yedirdim. Güzel vakit geçirdik, hayatının en güzel 2 gününü yaşadı." ifadelerini kullandı.