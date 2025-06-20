Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce
Düzce'de denize giren genç sağlıkçı boğuldu

Düzce'de denize giren genç sağlıkçı boğuldu

22:5320/06/2025, Friday
IHA
Sonraki haber

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren 29 yaşındaki acil tıp teknisyeni, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Akçakoca ilçesi Çayağzı plajında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Acil Tıp Teknisyeni Mahsun Yayasit (29), serinlemek için girdiği Çayağzı plajında yüzmeye başladı.

Rip akıntısına kapılan genç bir anda gözden kayboldu. 

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışmaları yaparak genci buldu. Yayasit'in hayatını kaybettiği belirlendi. 

 Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

#Düzce
#Sağlık teknisyeni
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ başvuru e-devlet 2025 ne zaman?