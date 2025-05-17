Düzce'nin ilki Türkiye'ye örnek olacak

Merkezden hizmet alan Alzheimer hastası vatandaşlara göz sağlığı ve skolyoz taramalarının yapıldığı aracın iç donanımını ise hayırsever Seyit Emre Kılıç üstlenerek örnek bir girişime vesile oldu. Düzce'de ilk Türkiye'de örnek bir çalışma olarak niteleyen İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Başkan Özlü ve beraberindeki heyete araç hakkında detaylı bilgi verdi. Aracın bir ambulans kadar donanımlı olduğunu ve her türlü sağlık taramalarını yapabilecek kapasitede olduğunu ifade eden Yılmaz, bugünden itibaren gezici sağlık taramalarına başlayacağını vurguladı.