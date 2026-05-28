Edirne'de dolu ve sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, su dolu yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı.

1 /5 Kentte gök gürültülü sağanak şeklinde başlayan yağış, bazı bölgelerde doluya dönüştü.

2 /5 Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerinin tenteleri ile kapalı çarşılara sığınarak korunmaya çalıştı.

3 /5 Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

4 /5 Polis ekipleri, trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalarda önlem aldı.