Edremit’te bodrum yangını: Altı kişi dumandan etkilendi

Yangının prizlerden ya da bu malzemelerden çıkmış olabileceğini düşündüklerini ifade eden site yöneticisi Metin Koyuncu, “Bodrum katta boş bir depo ve kullanılmayan kazan dairesi vardı. İçlerinde de çim biçme makinesi ve bazı hırdavat malzemeleri bulunuyordu. Yangının prizlerden ya da bu malzemelerden çıkmış olabileceğini düşünüyoruz” dedi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.