Elazığ-Pertek feribotlarında bayram yoğunluğu: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okulların tatil olmak üzere olduğunu ve bundan dolayı vatandaşların memleketlerine geldiklerini aktaran esnaflardan Serdal Aslan ise "Vatandaşlar bayram dolayısıyla çok yoğun bir şekilde Tunceli'ye geliyor. O yüzden burada kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Feribotlar yeterli kalmıyor. Buraya çözüm odaklı şeyler yapılırsa daha iyi olur. Bu yoğunluk bayramlar ve tatil günlerinde oluyor. Onun dışında feribotlar da yoğunluk oluyor ama bu kadar yoğunluk olmuyor. Köprü yapılırsa daha iyi olur. Bölgedeki insanlar hem ulaşımını hem de Karadeniz bölgesinin bağlantı yeri olduğu için araçlar burayı kullanıyor. Köprü olduğunda burada her şey rahatlayacak. Belki esnaflar biraz sıkıntı yaşayabilir ama burayı vatandaşlar da kullanıyor. Vatandaşların feribot beklerken çöp atmasından çok şikayetçiyiz. Genelde burayı biz temizliyoruz. İnsanlar burayı gezmeye geldiğinde çöplerini buralara bırakıyor. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Valilik temizlik için buraya birkaç personel daha vermiş olsa, en azından kaba çöpleri temizlemiş oluruz. Vatandaşlarımız da bu konuda biraz daha duyarlı olursa daha güzel olacaktır" diye konuştu.