Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Elazığ
Elazığ'da 3 gündür hastane önünde bekliyor: Akıbeti merak ediliyor

Elazığ'da 3 gündür hastane önünde bekliyor: Akıbeti merak ediliyor

15:033/04/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Elazığ'da yolunu kaybeden bir inek 3 gündür hastane önünde bekliyor. Vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülediği ineğin akıbeti merak ediliyor.

Elazığ'da, Fethi Sekin Şehir Hastanesi önünde geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Hastane önündeki caddede dolaşan inek, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Hastane önünde bulunan bazı vatandaşlar, bu alışılmadık görüntüyü cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Henüz sahibinin kim olduğu belirlenemeyen inek, cadde boyunca dolaştı, ardından mahalle arasına girerek gözden kayboldu.

Ancak ineğin üç gün boyunca günün belirli saatlerinde yine hastane önünde dolaşması merak uyandırdı.

#Elazığ
#İnek
#Sosyal medya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanır?