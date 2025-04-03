Elazığ'da 3 gündür hastane önünde bekliyor: Akıbeti merak ediliyor

Elazığ'da yolunu kaybeden bir inek 3 gündür hastane önünde bekliyor. Vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülediği ineğin akıbeti merak ediliyor.

1 /5 Elazığ'da, Fethi Sekin Şehir Hastanesi önünde geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Hastane önündeki caddede dolaşan inek, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

2 /5 Hastane önünde bulunan bazı vatandaşlar, bu alışılmadık görüntüyü cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

3 /5 Henüz sahibinin kim olduğu belirlenemeyen inek, cadde boyunca dolaştı, ardından mahalle arasına girerek gözden kayboldu.

4 /5 Ancak ineğin üç gün boyunca günün belirli saatlerinde yine hastane önünde dolaşması merak uyandırdı.