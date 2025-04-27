Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Elazığ
Elazığ'da can pazarı: Yolcu midibüsünün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı

Elazığ'da can pazarı: Yolcu midibüsünün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı

18:2827/04/2025, воскресенье
G: 27/04/2025, воскресенье
AA
Sonraki haber

Elazığ'da midibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 ACN 504 plakalı midibüs, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.



Kazada, aralarında sürücünün de bulunduğu 2'si ağır 25 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Vali Numan Hatipoğlu da olay yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.



#Elazığ
#Midibüs
#Trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarısı Bizden Kampanyası 2025: Kimler yararlanabilir? Hibe ve kredi desteği ne kadar? İşte Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları