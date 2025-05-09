Elazığ'da nefes kesen gösteri: Vatandaşlar ilgiyle izledi

GÖSTERİ YAPTIĞI UÇAKTAN CANLI BAĞLANDI





Gökyüzünde Fırat Üniversitesi'ni selamlayan SOLOTÜRK Kol Komutanı Gösteri Pilotu Binbaşı Murat Bakıcı, gösteri sırasında telsizle yaptığı bağlantıda, "Yiğitliğin, vefanın şehri, mertliğin şehri Elazığ'da olmaktan çok mutluyuz. Gakgoş diyarı, vatan sevgisinin yürekten yaşandığı, benim de memleketim olan Elazığ'da gösteri yapmaktan onur duyuyoruz. Fırat Üniversitesi'nin 50'nci yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.