Elazığ'da tarihi Palu Kalesi'nde kazı çalışması başlatıldı

Kaledeki bütün güzellikleri ortaya çıkarmak istediklerini ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:





"Bu çalışmalar Palu'nun, Elazığ'ın tamamının turizm destinasyonu açısından önemli. Murat'ın bu muhteşem havzasında farklı turizm etkinliklerinin gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. İnşallah ileride çok daha önemli bir turizm destinasyonu haline gelecek. Harput Kalesi, Salkaya köyü ve Tadım köyünde de kazılar yapıyoruz. Bu tarihi vatandaşlarımızın erişilebileceği hale getirmek arzusundayız. Bu güzellikler öncelikle Elazığlı olarak farkında olduğumuz, hissettiğimiz, yaşadığımız bir medeniyet emaresi olsun, ardından da tüm ülkemize yayılsın istiyoruz. Bu anlamda da bu tür çalışmalarımıza sonuna kadar destekleyerek devam edeceğiz."