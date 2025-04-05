Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı var

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HS 303 plakalı otomobil ile 23 AFE 607 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.