Elazığ'daki orman yangını: Köy evlerine sıçramadan kontrol altına alındı

Yangın ve çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Hatipoğlu, “Yaklaşık olarak 15 dönümlük bir alanda etkili olan orman yangınımız gerçekleşti. Ekiplerimizin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Çalışmalarımız devam ediyor. Köye sıçramasının önüne geçildi. İlgili kurumlarımız hızlıca buraya intikal ettiler. O yönden tebrik ediyorum. 3 arazöz ile orman yangını müdahale ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Sivrice ve çevredeki diğer belediyelerin su nakli ile ilgili olarak itfaiyelerini kullanıyoruz. İl Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA'sı da burada. Çalışmalar sürüyor” dedi.