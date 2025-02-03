Elon Musk'tan Ahmed Şara'ya 'operasyon': Yaptığı hareket infial uyandırdı

Ahmed Şara'nın 'Cumhurbaşkanı' ilan edilmesinin ardından Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabının herhangi bir gerekçe belirtilmeden askıya alındı. Skandal kararın ardından platformun sahibi ABD'li milyarder Elon Musk yoğun tepkilerle karşılaştı.
Suriye'de Aralık ayında Esed rejimini deviren Ahmed Şara, geçiş dönemi cumhurbaşkanı ilan edildi.
Bu karar sonrası Tesla ve SpaceX’in sahibi olan Musk’a ait platform X ise, Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın resmi hesabını herhangi bir gerekçe göstermeden askıya aldı.
Platform yetkilileri karara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, bu adım Suriye’nin yeni yönetimine yönelik bir sansür olarak değerlendirildi.
"Politik ve taraflı bir yaklaşım"
Suriye yönetimi tarafından askıya alma kararın politik ve taraflı bir yaklaşımın sonucu olduğu öne sürülürken, bazı analistler ise X'in bu hamlesinin Batı ülkelerinin Şam yönetimi üzerindeki baskısının bir yansıması olabileceğini ifade etti.
Sansüre karşı olduğunu söylemişti
Yaşananlar sonrası özellikle Suriyeliler, Elon Musk'a karşı bir linç kampanyası başlattı.
Elon Musk, daha önce sansüre karşı olduğunu belirtmişti.
Bu nedenle, Suriye Cumhurbaşkanlığı hesabının askıya alınması, Musk'ın önceki söylemleriyle çelişkili bir durum olarak değerlendiriliyor.