Elon Musk'tan Ahmed Şara'ya 'operasyon': Yaptığı hareket infial uyandırdı

"Politik ve taraflı bir yaklaşım"





Suriye yönetimi tarafından askıya alma kararın politik ve taraflı bir yaklaşımın sonucu olduğu öne sürülürken, bazı analistler ise X'in bu hamlesinin Batı ülkelerinin Şam yönetimi üzerindeki baskısının bir yansıması olabileceğini ifade etti.



