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Emniyetten anlamlı uyarı: Yol kenarına yerleştirilen kazalı araç, sürücüleri yavaşlattı

Emniyetten anlamlı uyarı: Yol kenarına yerleştirilen kazalı araç, sürücüleri yavaşlattı

10:5620/05/2025, Salı
IHA
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, anayol kenarına kaza yapan bir aracı yerleştirerek ‘Hız Felakettir' yazdı. Yapılan anlamlı çalışmada ile hız sonucunda oluşabilecek bir kaza, adeta canlı bir şekilde sürücülere gösterildi.

Kentte huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarına karşı vatandaşları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için farklı projelere imza atıyor.

Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Güney Çevre Yoluna kaza yapan bir araç yerleştirilerek üzerine 'Hız Felakettir' yazıldı.

Yapılan çalışmada ile hız sonucunda oluşabilecek bir kaza, adeta canlı bir şekilde sürücülere gösterildi. Anlamlı bir çalışma olduğunu dile getiren vatandaşlar, aracı gören sürücülerin kaza riskini düşündüğü ve ister istemez yavaşladığını söyledi.

Anayol kenarında kaza yapmış bir aracın konulduğunu dile getiren sürücülerden Ender Çakar, "Dikkat çekiyor. Daha da yaygın olsa daha iyi olur. Faydası var. Sürücüler hızlı giderken bu olayı bizde yaşayabiliriz diye düşündürüyor. Hatırlattığı için yavaşlama olur. Daha görünür şekillerde olsa iyi olur. Ben genelde hız sınırlarını aşmamaya çalışıyorum. Ekstradan götürüp trafik cezası vermek taraftarı değilim. Bu araç kaza yapma ihtimali olduğunu hatırlatıyor" dedi.

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