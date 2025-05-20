Emniyetten anlamlı uyarı: Yol kenarına yerleştirilen kazalı araç, sürücüleri yavaşlattı

Anayol kenarında kaza yapmış bir aracın konulduğunu dile getiren sürücülerden Ender Çakar, "Dikkat çekiyor. Daha da yaygın olsa daha iyi olur. Faydası var. Sürücüler hızlı giderken bu olayı bizde yaşayabiliriz diye düşündürüyor. Hatırlattığı için yavaşlama olur. Daha görünür şekillerde olsa iyi olur. Ben genelde hız sınırlarını aşmamaya çalışıyorum. Ekstradan götürüp trafik cezası vermek taraftarı değilim. Bu araç kaza yapma ihtimali olduğunu hatırlatıyor" dedi.