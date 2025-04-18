BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUĞUMUZ BİR OLAYLA MAALESEF KARŞI KARŞIYA GELDİK





Cenazeye katılan Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"22 yıllık bir avukat, bu kadar dosyalara vakıf bir insan, bu kadar birikim olmasına rağmen karşılaşmaktan korktuğumuz, şahit olmaktan büyük üzüntü duyduğumuz bir olayla maalesef karşı karşıya geldik. Genç bir kadınımıza yönelik şiddet olayıyla karşı karşıyayız. Çok üzüntülüyüz, başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Bu olanlar maalesef tekrar etmeye devam ediyor. Bununla ilgili önleyici tedbirler alınmasına rağmen maalesef tekrarlarını görmeye devam ediyoruz. İnsanlık olarak çok acı duyuyoruz. Çünkü bir anne adayı bir anne gecenin üçünde uykunun en derin anında evladının ağlamasıyla uyanıp onu sevgiyle emziren bir kadın böyle bir şiddete maruz kalabilir mi?..



