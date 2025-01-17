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Erzurum'da 5 asırlık gelenek sürdürüldü

Erzurum'da 5 asırlık gelenek sürdürüldü

15:1117/01/2025, Cuma
AA
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<p>Kentin afet ve beladan korunması için 16'ncı yüzyılda İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı gelenek, asırlardır Erzurum'da büyük bir coşkuyla yaşatılıyor.</p>
Kentin afet ve beladan korunması için 16'ncı yüzyılda İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı gelenek, asırlardır Erzurum'da büyük bir coşkuyla yaşatılıyor.

Erzurum'da İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı ve yaklaşık 500 yıldır sürdürülen "1001 Hatim"in duası yapıldı.

Halkın sabah namazından önce camilerde bir araya gelerek başladığı ve gün içinde devam ettirdiği Kur'an-ı Kerim okuma geleneği, vatandaşların ev ve iş yerlerinde de katkı sunmasıyla yaklaşık bir ay sürdü.

Erzurum'un yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafından ve yurt dışından çok sayıda katılımcının hatimlerle destek verdiği geleneğin son duası için tarihi Ulu Cami'de program düzenlendi.

#Erzurum
#Pir Ali Baba
#Hatim
#Cami
#Dua

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