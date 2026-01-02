Yeni Şafak
Erzurum’da hatim geleneği salavat ve tekbirlerle yaşandı

Erzurum’da hatim geleneği salavat ve tekbirlerle yaşandı

09:292/01/2026, Cuma
IHA
Erzurum’da düzenlenen 1001 Hatim programının ikincisi, Dadaşkent Merkez Camii’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kur’an tilavetleri, salavat ve dualarla geceye manevi bir atmosfer hâkim oldu.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. İsa Onay, merkez ilçe müftüleri, müftülük çalışanları ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda, din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilavet edildi.

Kur’an’ın kutlu sesiyle coşan gönüller, salavatlar tekbirler ve dualarla sükûnet buldu.

Programda din görevlileri; Fakirullah Kaçar, Abdulcebbar Kop, Nur Muhammed Coşkun ve Süleyman Daşbaşı tarafından yapılan Kur’an-ı Kerim tilaveti, geceyi bereketlendirirken, getirilen salavatlar ve tekbirlerle manevi haz doruk seviyeye ulaştı.

