Erzurum’da hatim geleneği salavat ve tekbirlerle yaşandı

Programda din görevlileri; Fakirullah Kaçar, Abdulcebbar Kop, Nur Muhammed Coşkun ve Süleyman Daşbaşı tarafından yapılan Kur’an-ı Kerim tilaveti, geceyi bereketlendirirken, getirilen salavatlar ve tekbirlerle manevi haz doruk seviyeye ulaştı.