Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde görülecek kar yağışlarının, bu akşam saatleri ile yarın akşam saatleri arasında Erzurum ve Bayburt il geneli ile Erzincan doğusu Tercan, Çayırlı, Otlukbeli'de kuvvetli ve yer yer yoğun 10-20, yer yer 20 cm üzeri olması beklendiği belirtildi.